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Cumhuriyet savcısı ile eşi ve oğlu kazada yaralandı

DHA

Hassan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü ile araçtaki Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu (35), eşi ve oğlu yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde meydana geldi. İznik ilçesinden, Orhangazi ilçesine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) yönetimindeki 12 AAB 264 plakalı otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Nurpaşa Özsaydın ile araçta bulunan Kars Cumhuriyet Savcılığı´ndan son...

Cumhuriyet savcısı ile eşi ve oğlu kazada yaralandı

<br>Hassan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü ile araçtaki Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu (35), eşi ve oğlu yaralandı.<br>Kaza, saat 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde meydana geldi. İznik ilçesinden, Orhangazi ilçesine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) yönetimindeki 12 AAB 264 plakalı otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Nurpaşa Özsaydın ile araçta bulunan Kars Cumhuriyet Savcılığı´ndan son yayımlanan hakimler savcılar kararnamesinde Antalya´ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu, eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağında hurdaya dönen otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Otomobil vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-07-04 12:26:22<br>

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