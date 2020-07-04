Osmangazi’de her yer yeşil beyaz

Osmangazi Belediyesi, normalleşme süreciyle sahalara yeniden dönen Bursaspor için şehrin her noktasını yeşil beyaz bayraklarla donattı.

Şehrin takımına sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, şampiyonluk yaşadığı Süper Lig’e yeniden dönmek için ter döken Bursaspor’a desteğini esirgemiyor. Yakaladığı başarılı grafikle emin adımlarla ilerleyen takıma moral vermek adına tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, geriye kalan 3 maç öncesi ilçedeki cadde, sokak ve kültür merkezlerini yeşil beyaz bayraklara bürüdü. Belediye ekipleri tarafından asılan bayraklar, taraftar ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Takıma inançlarının sonsuz olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Takımımız, inşallah kalan maçlarda istediği sonuçları alarak şampiyon olacaktır. Bizler, bu zorlu süreçte onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz, şehrimizin sembol bölgeleri olan Atatürk Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi noktalara Bursaspor bayrağını astı. Cadde ve sokaklarda adeta görsel şölen yaşandı. ‘Yeniden Zirveye’ sloganıyla çıkılan bu yolun sonunun aydınlık olduğunu görüyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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