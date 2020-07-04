İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Önder ve Çiğdem Kılıç çiftinin ikiz oğullarından doğuştan engelli Atlas Kılıç (9) hayatını kaybetti.<br>İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Önder ve Çiğdem Kılıç çiftinin 9 yıl önce Aras ve Atlas ismini verdikleri ikiz oğulları dünyaya geldi. İkizlerden Atlas, yüzde 98 zihinsel ve bedensel engelli doğdu. Dün evde fenalaşan Atlas, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. <br>ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ<br>Yoğun bakıma alınan Atlas, bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kılıç´ın doğum gününde dünyaya gözlerini yuman Atlas, Eymir Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-04 13:49:54<br>
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