Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı.<br>İnegöl'e doğru giden Mehmet Yılmaz (40) yönetimindeki 16 BOZ 769 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Yılmaz, otomobili yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürdü.<br>Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-04 14:12:32<br>
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