Bursa'da aranan 2 kişi yakalandı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.<br>Polis ekipleri, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve çok sayıda uyuşturucu olayına karıştığı belirlenen İnanç D. ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından aranan cezaevi firarisi Kemal Y.´nin izlerini sürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-04 14:17:10<br>

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