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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da aranan 2 kişi yakalandı

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve çok sayıda uyuşturucu olayına karıştığı belirlenen İnanç D. ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından aranan cezaevi firarisi Kemal Y.´nin izlerini sürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz...

Bursa'da aranan 2 kişi yakalandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.<br>Polis ekipleri, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve çok sayıda uyuşturucu olayına karıştığı belirlenen İnanç D. ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından aranan cezaevi firarisi Kemal Y.´nin izlerini sürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-04 14:17:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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