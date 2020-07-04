Damat tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

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<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, gelin almaya giden damat koronavirüs salgını nedeniyle tulum giyerek oynadı. Damat ayrıca, el arabasına bindirilip, ilçede gezdirildi.<br>İznik'te, normalleşme süreciyle birlikte düğünler yeniden başladı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emre Ede (25), Aysu Usta ile dünya evine girdi. Gelin alma merasiminde Emre Ede'nin arkadaşları, ilginç geleneklerle damada zor anlar yaşattı. Salgın nedeniyle damada sağlık personelinin kullandığı tulum giydirildi. Damat, davul zurna eşliğinde meydanda oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.<br>Ardından Emre Ede, arkadaşları tarafından ilçede el arabası ile gezdirildi. Damat Ede, geleneği sürdürdüklerini belirterek, düğününün normal bir dönemde yapsaydı, işkencelere maruz kalacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-07-04 16:01:42<br>

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