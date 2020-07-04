Yıldırım Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzatarak sevimli dostların barınması ve tedavisinin yanı sıra onları sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlıyor.

Sokak hayvanlarının özellikle tedavisi ve sahiplendirilmesi konusunda duyarlı çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, tüm canlıların yaşama hakkına saygı duyan anlayışla çalışmalar yürütüyor. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’nde son 1 yılda 10 bin 862 hayvanın tedavi edilmesi sağlanırken, 811 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarında rahat yaşama kavuşturuldu. Sokaklardan 3 bin 172 sahipsiz hayvan toplanırken, tedavi ve kuduz aşısı uygulaması yapılarak olası olumsuz durumlarında önüne geçildi. Merkezde kontrolleri yapılan sahipsiz sokak hayvanları, uzman veterinerler tarafından muayene edildikten sonra iç, dış ve antiparaziter tedavi ile kuduz aşıları yapılarak 849 kısırlaştırma işlemi de uygulandı.

"Sokak hayvanlarına karşı sorumluyuz"

Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim toplum olarak en önemli hasletlerimizden birisi merhamet duygusudur. Bu da sadece insanlarla sınırlı değil, tüm canlıları kapsayan bir merhamet anlayışıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu duygularımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Yaz aylarıyla beraber yükselen sıcaklarda sevimli dostlarımız yaşamın kaynağı olan suyu bulmakta zorluk yaşıyorlar. Bu doğrultuda bizler yerel yönetim olarak muhtelif bölgelerde mama ve su odakları oluştururken, vatandaşlarımız da evlerinin önüne su kabı koyarak sokak canlıları için büyük bir iyilik yapmış olurlar. Bizlerin yapacağı bir kap iyilik onlar için çok büyük olur. Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın şehri Yıldırım’da insanlarımızın birbirine gösterdiği sıcak duyguları, şehrimizin ayrılmaz parçaları olan sokak canlılarına da göstereceğine eminim” diye konuştu.

"Satın almayın, sahiplenin"

Yıldırım Belediyesi olarak sokak canlılarının sahiplendirilerek birer yuva bulması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Buradaki merkezimiz, can dostlarımız için her türlü imkanı bünyesinde barındırıyor. Geride bıraktığımız görev süremiz boyunca, 3 bin 172 başıboş sokak hayvanını toplayarak, 811’ini sahiplendirdik. Yine göreve geldiğimiz günden bu yana 10 bin 862 hayvanı tedavi ettik. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Hemşehrilerimiz yeni bir hayvan edinmek yerine şefkat bekleyen sevimli dostlarımızı sahiplenerek onları sokaklardan kurtarabilirler” ifadelerini kullandı. Öte yandan sokak hayvanlarını sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen vatandaşlar, Cumalıkızık’taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alarak onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilirler.

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