İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na Bingöl´den ziyaret

<br>Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun Bursaspor maçında sağ ayak fibula kemiği kırıldı. Tayfur Bingöl, pozisyon sonrası oyun dışı kalmasının ardından soluğu genç oyuncunun bulunduğu hastanede aldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da oyuncuyu hastanede yalnız bırakmadı.<br>TFF 1'inci Lig'de Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya getiren mücadelenin 50'nci dakikasında, Altınordu oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı. Kırdaroğlu'nun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Batuhan Kırdaroğlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında, Bursasporlu oyuncu Tayfur Bingöl ise hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Tayfur, oyun dışı kalmasının ardından hastaneye kaldırılan genç oyuncunun yanına gitti. Tayfur, genç oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.<br>Bursaspor Kulübü de yaptığı açıklamada, Altınordu Futbol Kulübü'ne geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hiç bir sonuç, insan sağlığından önemli değildir. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na ve Altınordu camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Batuhan Kırdaroğlu'nun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.<br>Altınordu Futbol Kulübü, hem Bursaspor Kulübü'ne hem de Tayfur Bingöl'e teşekkür ederek, "Tayfur Bingöl, şanssız bir şekilde sakatlanması neden olduğu Batuhan Kırdaroğlu'nu maçın bitmesini bile beklemeden oyundan çıkarak hastanede ziyaret etti. Teşekkürler Tayfur, teşekkürler Bursaspor" ifadelerini paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-07-04 22:58:41<br>

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