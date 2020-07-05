Timsah 1-0'a abone

Yeşilbeyazlılar son 3 maçı da aynı skorla kazandı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün Altınordu'yu 10 mağlup eden Bursaspor, 10'lık skora adeta abone oldu. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından İrfan Buz ile yoluna devam eden yeşilbeyazlılar, tecrübeli hoca ile çıktığı 3 maçı da 10 kazandı.

Adanaspor karşılaşmasını 8. dakikada Tayfur Bingöl'ün kaydettiği golle kazanan Timsah, ardından Giresunspor deplasmanından ise Özer Hurmacı'nın 46. dakikada fileleri havalandırmasıyla 3 puanla çıktı. Yeşilbeyazlılar, dün de Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin 69. dakikada attığı golle 10 yendi ve böylece son 3 maçı da 10 kazanmış oldu.

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