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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restoran işletmecisinin hukuk mücadelesi

İHA

Bursa'da bir restoran işletmecisi, otel işletmecisinden kiralayarak senelerce kullandığı arazinin gerçek sahibinin Uludağ Üniversitesi olduğunu iddia ederek, hukuk mücadelesi başlattı.

Restoran işletmecisinin hukuk mücadelesi

Bursa'da bir restoran işletmecisi, otel işletmecisinden kiralayarak senelerce kullandığı arazinin gerçek sahibinin Uludağ Üniversitesi olduğunu iddia ederek, hukuk mücadelesi başlattı.
İddiaya göre, 11 yıl önce Bursa Uludağ Üniversitesi arazisinin kiracısı olan ünlü otelin restoran bölümünü kiralayan Sevda ve Ziya Burkay çifti, işletmeye düzenli olarak kiralarını ödedi. Ziya Burkay'ın beyninde tümör çıkıp kiralarını birkaç ay ödeyemeyince çift işletmeyi devretmek istedi. Kiraladıkları işletmeyi devredemeyen ve işletmeden çıkartılan çift hukuk mücadelesi başlattı. Yaptıkları inceleme sonucunda, kira ödedikleri alanın otelin değil de Uludağ Üniversitesi'nin olduğunu tespit ettiklerini ileri süren çift, konuyu Sayıştay raporuyla da belgeledi. Konuyu mahkemeye taşıyan çift, 11 yıldır ödedikleri kiraların üniversiteye verilmesini ve bundan sonra üniversitenin kiracısı olmak istediklerini ifade ettiler.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sevda Burkay, "Uludağ Üniversitesine ait olan bu yer için bizden 11 yıldır usulsüz şekilde kira almışlar. Bizi 5 milyon zarar uğrattılar. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bizim restoranın kira ödediğimiz kişinin değil Uludağ Üniversitesinin arazisinde olduğunu öğrendik. Üniversiteye kira ödememiz gerekirken otele ödemişiz. Eşim beyin tümörü ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra 5 ay hastanede yattık. 10 yılın sonunda ben kiramı bir kaç ay geciktirince problem çıktı. Biz de işletmemizi devretmek istedik. Burayı devredemeyeceğimizi anladık. Bu yerin onlara ait olmadığını anladık. Bize baskı kurmaya başladılar. Biz bu binanın kime ait olduğunu hukuken ispatladık. Burayı kiralayan otel işletmecisi, 20 dönüm alanı kiralamış, ama kullandığı alan 37 dönüm. Zaten otel işletmecisinin biz ve bizim gibi diğer işletmecilerle alt kiracı olarak sözleşme imzalaması da hukuksuz" dedi.
Ziya Burkay ise, "11 yıl önce 4 bin 500 bin Euro kira ödemeye başladım. Burayı 11 yıl boyunca işlettim. Sonra işlettiğim arazinin, burasını bana kiralayan şirketin uhdesinde olmadığını öğrendim. Ben mağdur durumdayım, buraya bu zamana kadar 5 milyon lira kira ödedim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Sayıştay bu konuyla ilgili araştırma yaptı. Buranın tamamen işgal edildiğini ve otel yönetiminin de kendisine ait olmayan araziyi bize kiralayarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti" şeklinde konuştu.
Öte yandan Sayıştay raporunda tüm gerçekler gün yüzüne çıkarken, Uludağ Üniversitesi yönetiminin de önümüzdeki günlerde davaların sonuçlanmasıyla harekete geçeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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