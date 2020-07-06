Gölyazı’da gezi treni keyfi başlıyor

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’in incisi Gölyazı’ya gelenlerin keyifli bir gezinti yapacağı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yakında hizmete girecek olan elektrikli gezi treni, isteyenleri Gölyazı’nın çevresinde gezdirerek doğal güzelliklerini görme imkânı sunacak.

Nilüfer Belediyesi, Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından yılın her mevsimi binlerce turisti ağırlayan Gölyazı’da, ziyaretçilerin daha güzel zaman geçirmeleri, bölgeyi daha iyi tanımaları ve güzellikleri yaşamaları için yeni projeler hayata geçiriyor. Nilüfer Belediyesi, doğası ve tarihiyle herkesin gönlünü fetheden, Japonların “Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası” listesine giren Göyazı’da bu defa ziyaretçilerin bölgeyi rahatlıkla gezebilmeleri için elektrikli gezi trenini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Durakların belirlenmesi çalışmalarının yapılmasının ardından faaliyete geçirilecek olan elektrikli gezi treni, bir lokomotif ve iki vagondan oluşuyor.

20’şer kişilik vagonlara, korona virüs salgını sebebiyle bu süreçte sosyal mesafe korunarak yolcu alınacak. Gölyazı İlköğretim Okulu karşısındaki alanda oluşturulacak ilk duraktan hareket edecek olan elektrikli gezi treni, yarımadanın etrafında gezerek tekrar aynı noktaya gelecek. Belli duraklarda yolcu indirip yolcu alacak olan elektrikli gezi treni, özellikle sıcak yaz günlerinde çevreyi gezmek isteyenler için iyi bir alternatif olacak.

Lityum iyon pilli elektrikli gezi treni, Gölyazı’da ücretsiz hizmet verecek. Gece şarj edilecek olan tren, gündüzleri de 3 bin 100 metrelik bir alanda gün boyu yolcu taşıyacak.

Gölyazı’da incelemelerde bulanarak hayata geçirilecek elektrikli gezi treni hakkında vatandaşları bilgilendiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, amaçlarının turizm konusunda bölgeyi daha da canlandırmak olduğunu söyledi. Nilüfer’in şirin mahallesi Gölyazı’ya gelen turistlerin, bölgeyi daha rahat şartlar altında gezmesi için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Erdem, şöyle devam etti:

“Gölyazı, kentimizin şirin bir mahallesi. Buranın eşsiz güzelliği, göl manzarası, havası, tarihi gelen herkesi hayran bırakıyor. Biz de Gölyazı’nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için daha çok sayıda projeyi hayata geçireceğiz. İstiyoruz ki Gölyazı’ya gelenler buradan güzel anılarla ayrılsın. Gölyazı halkı da turizmden hak ettiği payı alsın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.