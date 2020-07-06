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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanında çalışan kadının kocasının vurduğu avukat: Ölü numarasıyla kurtuldum

DHA

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Hatun Bulut (48) ile onun patronu Avukat Berrin Bayam'ı (50) tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Şükrü Bulut (46) hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Avukat Bayam´ın "Ölü numarası yaparak kurtuldum" sözlerine yer verildi. Olay, Nisan ayında Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü ve Hatun Bulut çifti, geçimsizlik nedeniyle olaydan 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından bir süre sonra yalnız...

Yanında çalışan kadının kocasının vurduğu avukat: Ölü numarasıyla kurtuldum

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Hatun Bulut (48) ile onun patronu Avukat Berrin Bayam'ı (50) tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Şükrü Bulut (46) hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Avukat Bayam´ın "Ölü numarası yaparak kurtuldum" sözlerine yer verildi.<br>Olay, Nisan ayında Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü ve Hatun Bulut çifti, geçimsizlik nedeniyle olaydan 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından bir süre sonra yalnız yaşayan Hatun Bulut, yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bursa Barosu´na kayıtlı Avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı. Olay günü Şükrü Bulut, Bademli Mahallesi'ndeki Avukat Berrin Bayam'ın evine gitti. Şükrü Bulut'un evin açık bulunan mutfak kapısından içeriye girdiğini gören Bayam, dışarı çıkmasını söyledi. Bu sırada Şükrü Bulut, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla önce Avukat Bayam´a ardından araya giren eşi Hatun Bulut'a ateş etti. İki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Şükrü Bulut kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Hatun Bulut ile Berrin Bayam, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayam ve Bulut, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Avukat Bayam bir süre tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürürken, ayrıca koltuk değneklerinin desteğiyle yürüyebildi.<br>Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Şükrü Bulut, ilk ifadesinde, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Tartışmaya başlayınca sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Şükrü Bulut, tutuklandı.<br>`ÖLÜ NUMARASIYLA KURTULDUM´<br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca tutuklu sanık Şükrü Bulut hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede Avukat Bayam´ın, "Hatun Hanım, yanımda hizmetçi olarak çalıştığından kocasını tanırım. Hatun ile eşinin arasında huzursuzluk vardı. Hatun´dan eşinin daha önce 'Hepinizi katledeceğim' diye söylediğini duydum. Hatun, mutfakta yemek hazırladığı sırada Şükrü, mutfak kapısından içeriye girip belinden çıkardığı silahla bana 1-1,5 metre mesafeden iki el ateş etti. Hatun önüme geçti. Kocası, kafasına silahı dayayıp ateş etti. Daha sonra silahını bana çevirip 7 el ateş etti. Öldüğümü sanıp, gitmesi için ses çıkarmayıp, düştüğüm yerde kaldım. Ölü numarasıyla kurtuldum. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" ifadeleri yer aldı.<br>`KATLİAM YAPACAĞIM DEDİ´<br>Eşiyle anlaşamadığını söyleyen Hatun Bulut ise, "Eşimden ayrıldıktan sonra 4 ay Mudanya´da yaşadım. Daha sonra yanında çalıştığım kadın avukatın yanına yerleştim. Yaklaşık bir aydır avukatın yanında iken, telefon eden eşim, 'Halil Bayam´ın yanına kaçtın, onunla resmi mi, imam nikahlı mı yaşıyorsun bilmiyorum, oraya gelip katliam yapacağım' diyerek tehdit etti. Olay günü eşim beni aramış, mutfakta iş yaptığım için duymadım. Daha sonra mutfak kapısından içeriye girdiğini gördüm. Belinden silahı çıkarıp Berrin Hanım´a doğrultarak baş ve karnına iki el ateş etti. Berrin hanımın vurulmasını engellemek için arasına geçtim. Kafama doğru ateş etti. O sırada refleksle kafamı çevirince, kurşun sıyırdı geçti. Sonra yerde bulunan Berrin Hanım´a 5 el ateş etti. Bizi öldürmeye kalkışan eşimden şikayetçiyim" dedi.<br>`İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM´<br>Şükrü Bulut ise, "Eşimle 5 aydır ayrı yaşıyordum. Eşimden ayrı olduğum için intihar etmeyi düşünerek, mektup yazdım. İntihar etmeden önce eşimle bir defa görüşmek istedim. Telefona cevap vermeyince, yüz yüze görüşmek amacıyla çalıştığı eve gittim. Yanıma 8 mermi koyduğum tabancamı aldım. Eve mutfak kapısından içeriye girdim. Berrin Hanım 'Halil' diye seslendiğinde panikleyerek belimdeki silahımı çıkardım, karşımda bulunan Berrin´e hedef gözetmeden 8 el ateş ettim. Bu arada eşim de üzerime doğru gelince ona da ateş etmiş olabilirim. Amacım kimseyi öldürmek veya yaralamak değildi. Silahımı da intihar etmek amacıyla yanıma almıştım" şeklinde ifade verdiği belirtildi.<br>Sanık Şükrü Bulut hakkında, eşi Hatun Bulut ile Berrin Bayam´a yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması ağustos ayında yapılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-07-06 10:32:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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