Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, sıcak havanın olumsuz etkilerini önlemek sadece kalp sağlını değil aynı zamanda korona virüs hastalığından da korunmaya yardımcı olacağını söyledi.

Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, sıcak havanın olumsuz etkilerini önlemek sadece kalp sağlını değil aynı zamanda korona virüs hastalığından da korunmaya yardımcı olacağını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesi için uzun ve sıcak geçecek bir yaza hazırlıklı olunması gerektiğinin açıklandığını belirten Bursa Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, “Yüksek sıcaklıklar çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar kadar özellikle yaşlıları da etkiliyor. Yüksek sıcaklık, sıcak çarpmasını tetikleyebilir ve kardiyovasküler, solunum ve böbrek hastalıklarında mevcut koşulları kötüleştirebilir. Sıcak havanın olumsuz sağlık etkilerini önlemek sadece kalp sağlığınızı değil, aynı zamanda korona virüs hastalığından korunmamıza da yardımcı olur. Korona virüs salgınının görüldüğü ilk yaz mevsiminde kalp hastalarının sıcak havalarda serin kalmak için ne yapması gerektiğini öğrenmesi oldukça önemlidir” dedi.
Sıcak havada vücut sıcaklığını normal seviyelerde kalmasını sağlamak kalbe, akciğerlere ve böbreklere ekstra yük getirdiğini ifade eden Dr. Sağ, “Bu, kalp rahatsızlığı varsa daha büyük risk altında olabileceğiniz anlamına gelir. Bedenin ısı dengesini korumada başvurduğu mekanizmalar cilt kan akımını arttırmak ve terlemedir. Normal ortam sıcaklıklarında kalbimizin derimize yolladığı kan miktarı yüzde 10 iken, bu rakam aşırı sıcaklarda yüzde 70’lere kadar yükselir. Eğer sıcakla birlikte nem oranı da çok yükselirse, ter kolayca buharlaşıp havaya karışamaz ve terleyerek serinleme mekanizması çok iyi çalışamaz. Bu durumda kalbimiz bedenimizin artan oksijen miktarını karşılayabilmek için daha çok çalışıp daha çok yorulur ve kalp problemlerinin ortaya çıkma ihtimali artar. Bu riskler mevcut Covid19 salgını sırasında normalden daha fazladır, çünkü virüs aynı zamanda kalp, akciğer ve böbrekleri de etkiler” dedi.
Güneşe veya 25 dereceden yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınılmasının önemli olduğunu belirten Sağ, “Bunun Covid19'u önlediğine veya iyileştirdiğine dair bir kanıt yoktur. Hava ne kadar güneşli veya sıcak olursa olsun korona virüse yakalanabilirsiniz. Bu nedenle ellerinizi düzenli olarak yıkayarak, maske takarak, katlanmış dirseğinize öksürerek ve yüzünüze dokunmaktan kaçınarak kendinizi ve başkalarını koruyun. Sıcak havalarda, ısının olumsuz sağlık etkilerinden kaçınmak için kendimizi serin tutmalıyız. Özellikle güneşin etkili olduğu 11.0016.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıda bulunmayın. Bu saatlerde dışarı çıkıp yorucu bir aktivite yapmaktan kaçının. Aşırı fiziksel egzersizden kaçının. Çok fazla alkollü içki içmekten kaçının. Alkol sıcağın olumsuz etkilerinin hissedilmesini engelleyebilir, sıvı kaybını artırır. Yüksek sıcaklık, baş ağrısı, iştahsızlık, baş dönmesi veya nefes darlığı gibi ısı ile ilgili hastalıkların bazı belirtileri Covid19 belirtilerinin benzeri olabilir. Ateşiniz olduğunuzdan şüphelenir iseniz mümkün olan en kısa sürede serin bir ortamda en az 30 dakika dinlenin, vücudunuzu soğutun ve bol su için. Olağandışı belirtiler hissediyorsanız veya belirtiler devam ederse veya ateşten şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurun. Sıcak ve nemli havalarda nemlenme riski nedeniyle kağıt maske yerine kumaş maske kullanımı daha iyi bir seçenektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanında çalışan kadının kocasının vurduğu avukat: Ölü numarasıyla kurtuldum
YEREL HABERLER Yanında çalışan kadının kocasının vurduğu avukat: Ölü ...
5 yıldızlı güvenli tatil imkanı Sönmez Holding'in yeni yatırımı Baia Kemer Club, yeni normale uygun şekilde izole bir tatil imkanı sunuyor
YEREL HABERLER 5 yıldızlı güvenli tatil imkanı Sönmez Holding'in ...
Gölyazı’da gezi treni keyfi başlıyor
YEREL HABERLER Gölyazı’da gezi treni keyfi başlıyor
Uludağ'da uçurumda can pazarı Uludağ’da indikleri yerde yaralanan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Uludağ'da uçurumda can pazarı Uludağ’da indikleri ...
Prostat cinsel hayatı etkiliyor
YEREL HABERLER Prostat cinsel hayatı etkiliyor
Mustafakemalpaşa'ya 500 adet çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'ya 500 adet çöp konteyneri hibe ...
Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
Atlı sporlar büyükşehirle şahlanıyor
YEREL HABERLER Atlı sporlar büyükşehirle şahlanıyor
Meteoroloiden sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloiden sıcak hava uyarısı
Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor Bursalı ustanın yaptığı hat kalemleri dünya çapında rağbet görüyor Korona virüs sürecinde hat kalemi satışları iki kat arttı
YEREL HABERLER Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya ...
Kadınların taşlı sopalı çöp kavgası... 2’si kadın 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kadınların taşlı sopalı çöp kavgası... 2’si kadın 3 ...
Restoran işletmecisinin hukuk mücadelesi
YEREL HABERLER Restoran işletmecisinin hukuk mücadelesi
İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ şüphelisi eski öğretmen adliyede Eş zamanlı operasyonla 4 ilde gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ ...
Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi
YEREL HABERLER Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi
Maske takmak işkence olmaktan çıkıyor
YEREL HABERLER Maske takmak işkence olmaktan çıkıyor
Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı
Timsah 1-0'a abone
YEREL HABERLER Timsah 1-0'a abone
Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe ...
Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu
YEREL HABERLER Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu
İlk 6 ayın lideri Fiat oldu 2019’un lider markası Fiat, 2020 yılında da en çok tercih edilen marka olma başarısını sürdürüyor Egea, son 4 yılda olduğu gibi bu senenin ilk altı ayında da en çok tercih edilen otomobil oldu
YEREL HABERLER İlk 6 ayın lideri Fiat oldu 2019’un lider markası ...
Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler yaptı Başkan ve işçilerin gerçeğe dönüştürdüğü masal diyârı
YEREL HABERLER Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler ...
Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları ...
Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Anne ve 2 çocuğu, yan yana toprağa verildi
Bursaspor kazandı, üst sıralar karıştı
YEREL HABERLER Bursaspor kazandı, üst sıralar karıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X