Büyükşehir’le hayata engel yok Büyükşehir Belediyesi akülü arabaları ücretsiz tamir ediyor

Hayata geçirdiği projelerde engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık politikası yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akülü Araç Tamir ve Bakım Atölyesi’nde engelli vatandaşların arızalı akülü araçlarını tamir ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi maksadıyla Atıcılar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birbirinden farklı etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, akülü araç şarj noktalarının ardından araç bakım ve tamir atölyesi ile özellikle akülü araç kullanan vatandaşların omuzlarındaki önemli bir yükü daha kaldırıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akülü Araç Tamir ve Bakım Atölyesi’nde yılda yaklaşık 500 tamir ve bakım gerçekleştiriyor. Akülü araçlarında meydana gelen arızaları gidermek için arızanın durumuna göre daha önce 50 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişen masrafları ceplerinden karşılamak zorunda kalan engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık tüm sorunlarını ücretsiz bir şekilde çözüme kavuşturabiliyor. Elektrik ve mekanik alanlarında uzman iki görevlinin haftanın 5 günü hizmet verdiği atölye, bu hizmet sayesinde engelli vatandaşlara ekonomik anlamda da önemli bir destek sağlamış oluyor.

Geçirdiği genetik bir haftalık sonucu akülü bir araç üzerinde yaşamını sürdüren Mevlüt Aydın, daha önce büyük paralar ödeyerek aldıkları hizmeti artık ücretsiz olarak yaptırabildiklerini hatırlatarak, bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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