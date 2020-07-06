Berk Dilmenler milli takımda

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımının genç oyuncusu Berk Dilmenler milli takıma davet edildi.<br>U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri´nde mücadele edecek olan ay-yıldızlılar aday milli takım kadrosunu belirledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü´nün 16 yaşındaki sporcusu Berk Dilmenler, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından milli takım kadrosuna davet edilen isimlerden oldu. Genç sporcu 10 Temmuz´da Ankara´da yapılacak olan kampa katılarak, 4-13 Eylül tarihlerinde İtalya´da yapılacak olan 18 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi takımda yer almak adına mücadele edecek.<br>DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-07-06 14:55:00<br>
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