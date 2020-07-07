Terör örgütü operasyonunda Roma sikkeleri ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK/TKPML/DHKPC silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Bursa'da sosyal medyadan PKK/KCK/TKPML/DHKPC silahlı terör örgütlerini övücü propaganda yaptıkları tespit edilen E.T., R.Ö., A.Y., E.A., Y.P., B.A., M.N., ve M.A.T. isimli şahıslara Osmangazi, Kestel, Yıldırım, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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