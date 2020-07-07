Motosiklet aldıktan 2 saat sonra yaptığı kazada kolu kırıldı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da, motosiklet satın aldıktan 2 saat sonra İnegöl ilçesine giderken, kaldırıma çarpan Okan Yazar'ın (28) kolu kırıldı. <br>Kaza, öğle saatlerinde, BursaAnkara yolu üzerinde meydana geldi. Okan Yazar, Balıkesir´den satın aldığı 10 RR 316 plakalı motosikletle İnegöl'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 saat sonra Merkez Pazar Yeri dönüşünde Yazar´ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarparak, devrildi. Kazada sürücü Yazar'ın kolu kırıldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Yazar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan Yazar´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-07 12:45:53<br>
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