Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı oldu

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<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte su ihtiyacı hisseden sokak kedisinin çeşmeden su içtiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.<br>Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi'ndeki bir çeşmeye giden sokak kedisi, musluktan akan suyu içmeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının artması sebebiyle su ihtiyacı hisseden kedinin o anları, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-07-07 13:57:56<br>

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