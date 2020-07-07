Meteorolojiden yarın Bursa için 'sarı' uyarı

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Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan meteoroloji, yarın saat 04.00'dan 14.00'a kadar 'sarı' uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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