Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle ilçeye 3 yeni spor sahası kazandırıyor.

28 yıllık belediyecilik hizmetinin yanında sporcu kimliğiyle de tanınan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla bünyesinde basketbol, voleybol ve badminton alanları bulunan spor sahalarında son aşamaya gelindiğini ifade etti. Sporun ve sporcunun her dâim destekçisi olduklarını belirten Başkan Davut Aydın, “Geleceğimizin teminâtı gençlerimizin vakitlerini iyi değerlendirmeleri için spor çok önemli. Bütün gayemiz onlara her şeyin en güzelini, en iyisini sunmak, kaliteli zaman geçirebilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için alternatifler üretmektir. Bu düşüncelerle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımızdan aldığımız destekle ilçemize 3 adet çok maksatlı spor sahası kazandırıyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek olan ve Gökgöz Meydanı, İznik Yolu Sosyal Tesis arkası, Akçeşme İlkokulu arkasında yapılan spor sahalarımızda gençlerimiz, basketbol, voleybol ve badminton oynayabilecekler. Çok amaçlı olarak planlanan spor sahalarımızın yapımında destekleri bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin’e, Spor Toto Teşkilatımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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