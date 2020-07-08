Korona virüse karşı topyekun seferberlik Kaymakam, belediye başkanı ve sağlık müdürü korona virüs denetimine çıktı

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa’da da korona virüse karşı topyekun seferberlik başlatıldı. Kaymakam, belediye başkanı ve sağlık müdürü korona virüs denetimine çıktı. Vatandaşlara sağlıkları açısından uyarılarda bulunulurken, maske ve sabun hediye edildi.

Korona virüse karşı başlatılan topyekun mücadele kapsamında Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yapılan denetimlere, Kaymakam Adem Yazıcı, Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı katıldı. Vatandaşlara sağlıkları açısından uyarılarda bulunulurken, maske ve sabun hediye edildi. Dükkanlarda ve cadde üzerindeki vatandaşlarla sohbet eden yetkiler, salgınla, hep birlikte gösterilecek olan özveriyle baş edilebileceğini söyledi. Kimi dükkanlarda sosyal mesafe için şerit çekilirken, kimi iş yerlerinin girişinde de dezenfektanla önlem alındığı gözlendi.

Bugün Yıldırım ilçesinde bir farkındalık faaliyeti yürüttüklerini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Vatandaşımızın farkındalığını arttırmaktan ziyade birazcıkta el hijyenine vurgulamaktır. Bir anlamda maske ile ilgili ziyaret ettik. Vatandaşımızın maskesi var. Ama doğru kullanma konusunda biraz sıkıntımız var. Bizim amacımız vatandaşın kendi sağlığını korumasını arttırmaktır. Bizim denetimlerimiz ceza kesmek değildir" dedi.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise "İlçemizde kurallar çerçevesinde tedbirler alıyoruz. Bunların en başında maske geliyor. Vatandaşlarımızın kendi kişisel sağlığı ve diğer vatandaşların sağlığı için farkındalığını arttırmak istiyoruz. Maskeyi doğru kullanalım. Hiçbir zaman kullanmamazlık etmeyelim. Çok güzel mesafeler aldık. Türkiye olarak bunu birlikte yeneceğiz" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşların kurallara dikkat etmediğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek herkese örnek olunması gerektiğini söyledi.



"Kolluk kuvvetleri ceza kesemez, tutanak tanzim eder"

Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin vatandaşa maske ve sosyal mesafeden dolayı ceza kesmediğini belirten Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, "Kolluk kuvvetlerimizin tuttuğu tutanaklar, mülk idari amirlerine geliyor. Biz denetim görevini kolluk kuvvetlerine veriyoruz. Polis ceza yazmıyor. Tutanak tutuyor. Bizlere getirilen tutanak gereği biz ceza yazıyoruz" diye konuştu.

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