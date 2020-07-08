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<br>Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA´da, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen çınar ağacı, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı. <br>Gemlik´te sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Irmak Sokak'ta bir çınar ağacı yola devrildi. O anlarda çevrede kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlerken, devrilen ağaç nedeniyle yolun trafiğe kapandığı belirtildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından devrilen ağacı kaldırarak, yolu trafiğe açtı. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-07-08 14:43:32<br>

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