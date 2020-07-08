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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Türkyılmaz: "Mudanya bizimle emin ellerde"

İHA

Mudanya Belediyesi'nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla onaylandı. Başkan Türkyılmaz, kamusal yararı ön planda tutarak, şeffaf, katılımcı ve tüm Mudanya'yı kapsayan hizmet anlayışının yeni yatırımlarda en belirleyici kılavuz olacağını vurgularken, "Bizimle Mudanya emin ellerde" dedi.

Başkan Türkyılmaz: "Mudanya bizimle emin ellerde"

Mudanya Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla onaylandı. Başkan Türkyılmaz, kamusal yararı ön planda tutarak, şeffaf, katılımcı ve tüm Mudanya’yı kapsayan hizmet anlayışının yeni yatırımlarda en belirleyici kılavuz olacağını vurgularken, “Bizimle Mudanya emin ellerde” dedi.
Mudanya Belediyesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Meclis toplantısında 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada, kürsüyü Meclis Başkan Vekili Ergül Batman’a bıraktı. Mudanya Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Hayri Türkyılmaz, belediye çalışanlarının özverisi ve Mudanyalıların desteği ile gurur duyulacak çalışmalara imza attıklarını belirtti.
Hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla, adil, tarafsız, kimsenin ötekileştirilmediği bir Mudanya’da olmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Türkyılmaz, “Mudanyamızı tanıyoruz. Mudanyalıların temel ihtiyaçlarını biliyoruz. Mudanyalıların refahını temel alan projelerimizle halkımızın yaptığı harcamaların yükünü hafifletiyoruz. 30 Mart 2014’te Mudanyalı hemşerilerime ‘Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak’ sözünü vermiştim. Yine söz veriyorum. Mudanya ile gurur duymaya devam edeceğiz. Bizimle Mudanya emin ellerde” dedi. 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ise oy birliğiyle kabul edildi.

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