Spor çocukların ayağına gidiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Mahallemde etkinlikleri Gemlikli çocukları Sahil Meydanı’nda sporla buluşturdu.

Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7’den 70’e toplumun tüm kesimleri sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Mahallemde etkinlikleri kapsamında Gemlikli çocukları da sporla buluşturdu. Proje kapsamında Gemlik Sahil Meydanı’na kurulan düzeneklerde 613 yaş grubundaki çocuklar mini golf, bahçe satrancı ve tenis oynama imkanı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.