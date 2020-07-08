TÜM BEL-SEN’den Başkan Erdem’e ziyaret

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BELSEN) Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BELSEN) Bursa Şube Başkanı görevine seçilen Halil Durmuş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Göreve yeni başladıklarını belirten TÜM BELSEN Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, TÜM BELSEN Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş ve yönetimine görevinde başarılar diledi. Nilüfer Belediyesi olarak çalışanların özlük haklarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Erdem, bu konuda gereken fedakârlığı gösterdiklerini vurguladı. Başkan Erdem, “Aynı fedakârlığı çalışanlarımızdan da bekliyoruz. Biz bir aileyiz. Çalışanlarımız, aidiyet duygusuyla görevlerini yapmalı. Halka hizmet noktasında statünün bir önemi yok. Ben dâhil memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlarımız, Nilüferliler’e hizmet için buradayız. Bu anlayışla hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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