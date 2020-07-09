Barakada çıkan yangın 2 ev ve bir iş yerini kullanılmaz hale getirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1 barakada çıkan yangın sebebiyle , 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İsmail Döngel'in (80) Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada aydınlatma maksadıyla kullanılan mum sebebiyle yangın çıktı. İçinde çok miktarda biriktirilmiş çöpün bulunduğu barakadaki alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail Döngel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangında, İsmail Döngel tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta'nın da öncülüğünde mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahalleli yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

Öte yandan olay yerine gelen ilk itfaiyenin tankerinde su bulunmadığı iddia edilirken, vatandaşlar ekiplerin yetersiz kaldığını öne sürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.