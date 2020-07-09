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BEBKA temmuz ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

İHA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.

BEBKA temmuz ayı toplantısı Eskişehir’de yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi.
Toplantıya Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erol Ayyıldız, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.
Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erol Ayyıldız başkanlığındaki toplantıda, 2021 Mali Yılı Ajans Bütçesi çalışmalarına başlanması için karar alınması, Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri ve COVID19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Analiz Çalışması konuları değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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