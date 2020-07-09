Mobilyacının bahçesine giren yılanı itfaiyeciler yakaladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da, mobilyacının bahçesine giren yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya bırakıldı.
İnegöl ilçesindeki mobilyacının bahçe bölümüne, dün yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda yılan girdi. İş yerinde bulunan 20 çalışan, paniğe kapılırken, itfaiyeye de haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede mobilyacıya gelen İznik Belediyesi'nden itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak, doğaya bıraktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-09 09:57:07
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