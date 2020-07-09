Maskesiz kişinin ceza almamak için bekçilerle tartışması gözaltıyla bitti



Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa), (DHA) BURSA'da, yasak olmasına rağmen sahilde maskesiz dolaşan kişi, kendisini gören bekçilerle ceza yazılmaması için tartıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı kişiye, 900 liralık da para cezası kesildi.

Olay, dün akşam, Mudanya sahilindeki yürüyüş yolunda meydana geldi. Mahalle bekçileri, sahilde denetim gerçekleştirirken, maske takmayan kişiyi fark etti. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi, durdurulmak istenince bekçilerle tartışmaya başladı. Bu anlar, çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ceza yazılmaması için bekçilere bağıran kişi, "Sizin maaşınızı ben veriyorum" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınarak, emniyete götürülen kişiye, 900 liralık idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Muammer İRTEM

2020-07-09 10:16:02



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