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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şaşılık tedavisinde erken teşhis önemli

İHA

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, genellikle 23 yaş aralığında ortaya çıkan şaşılığın, 78 yaşına kadar tedavi edilmez ise göz tembelliğine yol açtığını söyledi.

Şaşılık tedavisinde erken teşhis önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, genellikle 23 yaş aralığında ortaya çıkan şaşılığın, 78 yaşına kadar tedavi edilmez ise göz tembelliğine yol açtığını söyledi.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, erken teşhis ile şaşılık tedavisinde yüzde 100 başarı sağlanabildiklerini ifade etti. Gözü çeşitli yönlere hareket ettirmek için her bir gözde 6 kas bulunduğunu aktaran Tabar, “Bu kasların birinin veya bir kaçının görevini yapmaması ya da eksik yapması şaşılığa sebep oluyor. 78 yaşına kadar tedavi edilmeyen şaşılık, göz tembelliğinin önemli sebeplerinden biri. Şaşılık, hamilelikte geçirilen ağır hastalıklar, zor doğum, hamilelikte kullanılan ilaçlar, annebabanın akraba olması, küçük yaşta geçirilen ağır ve ateşli hastalıklar, havaleler, ailede göz bozukluğu olması, şiddetli düşme ve çarpma gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bebeklik ve çocukluk döneminde görülen kaymaların bir kısmı yalancı kayma olarak tanımlanıyor. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünüm. Yalancı şaşılık teşhisinin çocuk hekimi tarafından değil, uzman bir göz hekimi tarafından konması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Şaşılığın birçok çeşidi olduğunu belirten Tabar, “Çocuklarda görülen şaşılığın en sık çeşidi göz bozukluğuna bağlı özellikle de hipermetropinin eşlik ettiği akomodatiftir. Bu tip kaymalarda gözlük tedavisi ile şaşılık düzeltilir. Bir diğer grup ise kırma kusurunun kısmen eşlik ettiği kaymalardır, bunlar da cerrahi tedavi gerekebilir. Başka bir grupta ise çocukta göz bozukluğu yoktur, sadece kayma vardır, bunlarda ise tedavi genellikle cerrahidir. Tek göz kaymaları göz tembelliği açısından daha çok risk taşır” diye konuştu.
Gözlük takıldığı halde düzelmeyen kaymalara da cerrahi tedavi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, “Önemli olan nokta, çocuğun göz doktoruna erken yaşta götürülmesidir Onun için bir yaşına kadar mutlaka çocuğun göz muayenesinden geçmesi gerekiyor. Çocuğun şaşılığı olmasa bile altta yatan kırma kusurunun zamanında düzeltilmemesi kalıcı göz tembelliği riskini de beraberinde getiriyor. İleri yaşlarda görülen şaşılıkların bir kısmını ise paralitik şaşılık dediğimiz adale felcine bağlı oluşmaktadır. Altta yatan sebep travma, hipertansiyon diyabet, beyin tümörleri, anevrizma olabilir. Tedavi yöntemleri de bu sebeplere göre değişiklik gösterebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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