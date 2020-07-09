İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Turgay Erdem’i ziyaret etti

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Turgay Erdem ve Gümrükçü bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası’nda kabul ettiği Gümrükçü ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Ziyarette heyete CHP Nilüfer ilçe başkanı Fırat Yılmaz da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, “Çiğli Belediyesi, sürekli gelişim içindeki ilçede artan belediyecilik hizmetleri, sosyal belediyecilik anlayışı, doğaya olan duyarlılığı ve kurumsal yapısıyla dikkat çeken bir yerel yönetim. Çiğli Belediyesi ile ilişkilerimizi güçlendirmek isteriz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’ni Türkiye’de ortalamanın üzerinde hizmet üreten birkaç belediyeden biri olarak gördüklerini ve örnek aldıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise örnek uygulamaları ile sosyal belediyecilikte kendini kanıtlamış Nilüfer Belediyesi ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile bir çalışma programına katılacaklarını söyledi.

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