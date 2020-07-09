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Dünyanın yaban mersini Bursa'da üretiliyor Bursa'nın yaban mersinleri için dünyanın her yerinden sipariş geliyor Bursa'nın dağ ilçelerinde üretimine kısa süre önce başlanan yaban mersini için siparişlere yetişilmiyor Soğuk hava deposunda paketlenen yaban mersinlerinin ilk sevkiyatı yapıldı

İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinden yaban mersini ihracatı başladı. Üretimine kısa süre önce başlanan yaban mersinleri için dünyanın her yerinden sipariş geliyor.

Dünyanın yaban mersini Bursa'da üretiliyor Bursa'nın yaban mersinleri için dünyanın her yerinden sipariş geliyor Bursa'nın dağ ilçelerinde üretimine kısa süre önce başlanan yaban mersini için siparişlere yetişilmiyor Soğuk hava deposunda paketlenen yaban mersinlerinin ilk sevkiyatı yapıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinden yaban mersini ihracatı başladı. Üretimine kısa süre önce başlanan yaban mersinleri için dünyanın her yerinden sipariş geliyor.
Orhaneli’de kurulan Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katkılarıyla ve Orhaneli Belediyesi'ne ait soğuk hava deposunda paketlenen yaban mersinleri Türkiye ve yurt dışındaki marketler zincirlerine teslim edilmek üzere yola çıktı.
Orhaneli Yaban Mersini Kooperatif Başkanı Ahmet Kahrıman, “Yaklaşık 5 yıl önce başlamış olduğumuz yaban mersini yetiştiriciliğinde bu yıl şubat ayında kooperatif kurarak bir üst kademeye çıkmış bulunmaktayız. 2015 yılında yetiştirici olarak 3 çiftçimiz vardı şu anda 60 çiftçimiz yaban mersini yetiştiriyor. Pazarlama konusunda yurt içi ve yurt dışı girişimlerimiz oldu. Bugün ilk sevkıyatımızı yapıyoruz. Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerimizin bir avantajı var. Yaban mersini yetiştiriciliği için uygun toprak yapısı bulunmaktadır. Bölgemizde getirisi karlı bir ürün olan bu meyvenin tanıtımı ve yetiştiriciliğinin artması için çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Orhaneli Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Satış Pazarlama Temsilcisi Özcan Koray Karagöz ise "Bizim amacımız Türkiye içerisindeki ürün miktarını arttırarak, ülkemizin hem ithalatını azaltmak hem de burada kooperatifleşerek küçük üreticileri bir araya getirerek direk olarak halka sunmak kısmında yoğun çabalarımız var. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Üreticilerimiz memnun kalır. Halkımız daha bol meyveyi daha uygun fiyatlarla yemeye kavuşur. Orhaneli’de kurduğumuz kooperatif buradaki üreticiye çok büyük katkılar sunuyor. Özellikle ürettikleri ürünleri kendi imkanlarıyla pazarlama fırsatı bulamayan çiftçilerimiz, üreticilerimiz kooperatif sayesinde büyük marketlere, zincir marketlere ve hatta yurt dışı pazarlara girme imkanına sahip oldu. Gönül ister ki tüm halkımız, çiftçilerimiz, üreticilerimiz bu konuya ilgi göstersin. Üretimimizi ve kalitemizi arttıralım. Ülkemize en azından yurt dışından ithalat değil de kendi ürünlerimizi yedirme imkanı bulalım” dedi.
Dağ ilçelerinde yaban mersini üretimi yapmaya başlayan çiftçilerin yüzü gülmeye başlarken yaban mersininin kilosunun 55 lira ile 80 lira arasında değiştiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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