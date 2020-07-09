İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: 1. Lig yolunu aşacağımızı düşünüyorum



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Play-Off hakkı kazanan İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen kararın oldukça sevindirici olduğunu kaydeden Yoldaş, bütün takımlar için alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Play-off'a son dakika veya son bir iki haftada girmiş takım olmadıklarını söyleyen Yoldaş, "Oraya ulaşabilmek için oyuncularımızın, bizlerin, yönetimlerin gerçekten büyük bir emeğimiz var. Oynatılmasaydık gerçekten çok yazık olurdu. Bu hakkımız diye düşünüyorum. Bize verilen hakkı da en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Yolumuz 1. Lig yolu , bunun için durmadan son ana kadar antrenmanlarımızı yaptık zaten. Salı günü takıma izin verdik. Cuma günü tekrar toplanacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama dediğim gibi İnegölspor´a, İnegöl halkına hayırlı uğurlu olsun. 1.Lig hedefimiz. Bu doğru yolda, güzel yolda emin adımlarla yürüyeceğimize emin olsunlar. İnegöl halkının bize sevgileri ve duaları lazım. En iyi şekilde 1.Lig yolunu aşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Taraftara da çağrıda bulunan Yoldaş, "Herkes bayraklarını hazırlasın. Eksiğimiz gediğimiz toplamda 20 kişiyiz. Tabii ki eksik olan oyuncularımız var. Muharrem Ozan çapraz bağ ameliyatından sonra aramıza biraz geç döndü. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Bir de Cengiz´in kırmızı kart olayı var. Ertelenmesi konusunda bir başvurumuz olacak. Maçlar oynansaydı Cengiz´in cezası bitiyordu. Bu olayın daha önce emsalleri de var. İnşallah federasyona öyle bir başvurumuz olacaktır. Ertelenebilirse ertelenecektir. Biz oyuncularımızla, eksik gedik demeden hazırız. Hepimiz inanıyoruz. İnşallah bu işin sonu 1.lig olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-09 14:52:54



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