Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeşilbeyazlı kulüp, Sakarya'da yaşanan patlamada şehit olan askerlere başsağlığı mesajı diledi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'nın Taşkısığı köyünde meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.