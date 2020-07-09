Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Bursa'da bir süre önce benzer suçlara karışan kapkaççı Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Perşembe pazarında çanta çalındığı ihbarı üzerine bölgede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Hızlı davranan ekipleri görünce kaçmaya başlayan kapkaççı Niger D. pazardan çıkamadan ekiplerce yakalandı.
Suçüstü yakalanan Niger D.’nin adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.
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