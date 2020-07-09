Şehrin merkezinde, dev ekranda sürpriz evlilik teklifi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ufuk Yıldırım (25), Milli İrade Meydanı´nda kendilerine ait videonun oynatıldığı dev ekranın önünde sürpriz yaptığı kız arkadaşına evlilik teklif etti.
İnegöl ilçesinde, Ufuk Yıldırım'ın kız arkadaşı Iraklı Nawres Albazi (20), Milli İrade Meydanı'na geldiklerinde dev ekranda kendilerine ait videoyu gördü. Konfetilerin patlatıldığı ve meşalelerin yandığı ortamda Ufuk Yıldırım diz çökerek, Albazi'ye evlilik teklif etti. Yoldan geçen araç sürücüleri de kornayla destek verirken, Albazi, Yıldırım'ın teklifini kabul etti. Evlilik teklifi hakkında konuşan Ufuk Yıldırım "Bu hayatta güzel anların ve duyguların geçtiğini ispatlamak ve göstermek lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-09 16:34:48
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