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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı

İHA

Bursa'da öğle namazında kamet okumak için ayağa kalkan müezzin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı

Bursa'da öğle namazında kamet okumak için ayağa kalkan müezzin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Merkez Camii'nde meydana geldi. Öğle namazı için kamet getirmek üzere ayağa kalkan 51 yaşındaki Nazmi Aydın fenalaştı. Yere yığılan Aydın'a ilk müdahaleyi cami cemaati yaparken, 112 acil servisine haber verildi. Olay yerine gelen ilk yardım ekibinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
10 yıldan aşkın süredir İhsaniye Merkez Camii'nde görev yapan, evli ve iki çocuk babası olan Nazmi Aydın’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirilirken, çevresi tarafından sevilen sayılan din görevlisinin ani ölümü, mahalleyi, meslektaşlarını ve cemaati üzüntüye boğdu. Aydın’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'na defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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