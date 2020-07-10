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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzay mimarisinde en iyi fikirler

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde, 'uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği' konularını ele alan toplam 30 bin lira ödüllü 'Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışmasının' kazananları belirlendi.

Uzay mimarisinde en iyi fikirler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde, ‘uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği’ konularını ele alan toplam 30 bin lira ödüllü ‘Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışmasının’ kazananları belirlendi.
Birçok alanda Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Bursa, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde adından çok söz ettirecek bir projeye daha imza attı. ‘Uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği’ konularını ele alan toplam 30 bin lira ödüllü “Mars 2050: Yaşam alanı fikir yarışması” yoğun bir katılımla tamamlandı. Uzay mimarlığı ve dış gezegen şehirciliği konularının ele alındığı yarışmada aşırı zorluklar içeren koşullarda, Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimali araştırması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi amaçlandı. Öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride gerçekleşen yarışmada birbirinden ilginç fikirler ortaya çıktı. Yarışmaya öğrenci kategorisinde 29, profesyonel kategoride ise 18 kişi katıldı. Değerlendirme ve Koordinasyon Sorumluluğunu Dr. Öğretim Üyesi Ersan Koç’un yaptığı jüri, her iki kategoride de dereceye giren eserleri belirledi.
Profesyoneller kategorisi
Profesyonel kategorisinin birincisi Keremcan Yılmaz ve Erdem Batırbek olurken, Ekin Kılıç ve Ceydanur Katmer ikinci, Merve Çengel ve Onur Ertaş da üçüncü oldu. Profesyonel kategoride Özlem Demirkan, Huriye Önal ve Uçman Tan’ın çalışması birinci mansiyon ödülüne, Mertcan Tonoz, Büşra Kavcar ve Mehtap Ortaç’ın çalışması ikinci mansiyon ödülüne, İrem Ercan ve Talha Üye’nin çalışması da üçüncü mansiyon ödülüne değer görüldü. Yine bu kategoride Selin Sevim ve Ayşe Büşra Öneş ile Ecenur Sezgin ve Berfin Ekinci’nin çalışmaları da teşvik ödülü almaya hak kazandı.
Öğrenci kategorisi
Öğrenci kategorisinde de 6 adet eş başarı ödülü ve 2 adet teşvik ödülü almaya hak kazanan fikirler belirlendi. Buna göre Mine Dilmaç ve Yaren Müge Arı’nın projesi, Berca Kavani ve Envercan Vural’ın projesi, H.İbrahim Yılmaz, H.İbrahim Han, Özgür Yeşilçimen, Hüseyin Emir Aydemir ve Şevval Çoksaygılı’nın projesi, Göksu Eda Yılmaz, İsrafil Taşlıbeyaz ve Yiğit Dağlier’in projesi ile Arman Assylbek, Muhammed Eker ve Ömer Faruk Korkmaz’ın projeleri eş başarı ödülüne değer görüldü. Bu kategoride de Muhammet Emin Çelik ve Yaşar Şekeroğlu’nun projesi ile Osman Çaputçu ve Ecem Doğan’ın projesi de Teşvik ödülü almaya hak kazandı.
Toplamda 30 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmada ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin ödülleri, korona virüs tedbirleri kapsamında tören düzenlenmeyeceğinden, doğrudan banka hesaplarına iletilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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