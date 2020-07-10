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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılın yazarı etkinlikleri dijitalde

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl Fakir Baykurt ile sürdürdüğü yılın yazarı etkinlikleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital platformlarda yapılıyor.

Yılın yazarı etkinlikleri dijitalde

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl Fakir Baykurt ile sürdürdüğü yılın yazarı etkinlikleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital platformlarda yapılıyor.
2020 yılını, Türk ve dünya edebiyatında özel bir yere sahip olan yazar Fakir Baykurt’a adayan Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca usta yazarı ve eserlerini tanıtacak etkinlikler düzenliyor. Ancak bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle etkinliklerin şekli değişti. Daha önce toplantı salonlarında, kütüphanelerde ve açık alanlarda çok sayıda kişinin katılımı ile düzenlenen “Yılın Yazarı” etkinlikleri, bu yıl ilk defa dijital platformlarda yapılıyor.
Yılın Yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri kapsamında Hakan Akdoğan yürütücülüğünde farklı zamanlarda düzenlenen Yazı Atölyesi, dijital ortamda olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Atölye, Fakir Baykurt’un “Barış Çöreği” isimli kitabı odağında gerçekleştirildi. Şimdiye kadar 155 kişinin katıldığı Yazı Atölyesi yıl boyunca farklı katılımcılarla devam edecek. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, atölyeye katılan herkese Fakir Baykurt’un kitaplarından armağan ediyor.
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin koronavirüs pandemisi öncesinde planladığı “Yılın Yazarı” söyleşilerinin bir kısmı da yine dijital ortama taşındı. Bu kapsamda düzenlenen “Öğretmen Olarak Yazmak” isimli söyleşiye katılan Murat Özyaşar, Özlem Narin Yılmaz ve Öner Yağcı, Fakir Baykurt odağında, öğretmen olarak yazma deneyimini tartıştılar. Söyleşiye katılanlara Fakir Baykurt’un yaşam öyküsünden oluşan kitap setinden hediye edildi.
Etkinlikler devam ediyor
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri “Yılın Yazarı Fakir Baykurt” etkinliklerini 2020 yılı sonuna kadar sürdürecek. Bu etkinlikler kapsamında tiyatro sanatçıları, Fakir Baykurt okumaları da yaptı. Kafa Sahne’den Eray Soykan “Yazar” isimli öyküyü, Ekim Sanat Tiyatrosu’ndan Yasemin Akyüz “Barış Çöreği” adlı öyküyü, Arena Sahne’den Tolunay Cezairlioğlu “Az Daha Boğuluyordum” isimli öyküyü, Burç Gösteri Merkezi’nden Sabahattin Kılıç “Bir Karnaval Öyküsü” isimli öyküyü, Tiyatro Nisan’dan da Aysun Akbal “Altın Beşik” isimli öyküyü seslendirdi. Bu öyküler Nilüfer Belediyesi’nin dijital ortamdaki hesaplarından önümüzdeki hafta paylaşılacak.
Fakir Baykurt’un mezunlarından biri olduğu Köy Enstitüleri bağlamında, Nilüferli gençlerle bir sözlü tarih çalışması da yapılacak. Bu çalışmada video dökümantasyon yöntemi kullanılacak. “Hüseyin Çağlar İnce ile Doğada Bir An” etkinliğiyle köyden ve kentten gelecek çocuklarla doğada buluşma gerçekleştirilecek. Çocuk kitapları yazarı, gazeteci Ömür Kurt da, yine Köy Enstitüleri bağlamında kırsaldaki çocuklarla salgın önlemleri altında, sosyal mesafe korunarak bir araya gelecek.
Yarışmalara başvuru süresi uzatıldı
Yılın Yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri kapsamında her yıl yapılan Fakir Baykurt Öykü Ödülü süreci de devam ediyor. Yarışmaya başvurular 4 Eylül’e kadar sürecek.
Fakir Baykurt’un dil ve üslûbunu, eserlerini farklı disiplinlerde incelemek, yazarın genç kuşak tarafından daha yaygın biçimde tanınmasını sağlamak, yazarın yaşadığı yıllardan bugüne eserlerinin genç zihinlerde yaşattığı görsel algıyı belgelemek amacıyla düzenlenen Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nın son başvuru tarihi de
23 Kasım 2020’ye kadar uzatıldı. Yarışmanın ödül töreni de 11 Aralık 2020 Cuma günü Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak. Nilüfer Belediyesi’nin Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak yıl sonunda düzenlediği kapsamlı sempozyum da pandemi sürecinin devam etmesi halinde, internet üzerinden gerçekleştirilecek.

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