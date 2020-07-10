Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı (2)

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TUTUKLANDILAR

Bursa´da, 'tehdit' ve 'şantaj' ile haksız kazanç elde eden silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheliden 4´ü ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. Derya EVREN/BURSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-07-10 12:58:03



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