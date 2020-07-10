Bursaspor pas ve çabukluk çalıştı

İçişleri: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeşilbeyazlılar, Menemenspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Topla çabukluk çalışmaları yapan oyuncular son bölümde pas çalışmaları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.