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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyespor'da voleybolculara sağlık kontrolü

DHA

İnegöl Belediyespor'da voleybolculara sağlık kontrolü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediyespor´da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.
Bugün yapılan sağlık kontrollerinde turuncu lacivertli ekibin sporcuları sırasıyla; efor testi, ortopedi, travmatoloji muayenesi, iç hastalıkları kontrolü, kan ve idrar tahlilleri, kardiyoloji kontrolü ve genel cerrahi muayenelerinden geçirildi. İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 13 Temmuz Pazartesi günü tesislerde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-10 14:35:10

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