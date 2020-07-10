Bursaspor'un rakipleri belli oldu

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Basketbolda 7DAYS EuroCup kuraları çekildi.

Önümüzdeki sezon ilk defa Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olan Frutti Extra Bursaspor'un, 7DAYS EuroCup'taki rakipleri belli oldu. Yeşilbeyazlıların D Grubu'ndaki rakipleri şu şekilde:

Promitheas Patras (Yunanistan)

Herbalife Gran Canaria (İspanya)

Dolomiti Energia Trento (İtalya)

Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Nanterre 92 (Fransa)

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