BUÜ’lü akademisyenlerin yürüttüğü projeye TÜBİTAK’tan Türkiye 2.liği

Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ezgi Boz’ün yürüttüğü “Kollajenin Saanen Teke Spermasının Dondurulabilirliği Üzerine Etkisi” isimli proje TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 15 bin 273 proje başvurusu içinde Biyoloji alanında Türkiye ikincisi seçildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni tohumlama Anabilim Dalı Anadroloji laboratuvarında gerçekleştirilen proje, BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı, Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yetiştirilen Saanen ırkı tekelerin spermasının dondurulması ile yapıldı. Projenin Üniversite bünyesindeki yürütücülüğünü ise Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Doç. Dr. Burcu Üstüner, Doç. Dr. Selim Alçay, Dr. Öğr. Ü. Ahmet Aktar, Dr. Öğr. Ü. Emine Mülkpınar ve Dr. Öğr. Ü. Mehmet Melih Yılmaz üstlendi.

Sazan balığının (Cyprinus carpio) pullu derisinden elde edilen özütün, teke spermasının dondurulmasında başarıyla kullanılması, ayrıca dünya ve Türkiye’de ilk defa yapılıyor olması projeyi özgün kılan en önemli özellikler arasında yer alıyor. Proje; başarılı bir teke sperma sulandırıcısının geliştirilmesiyle dondurulmuş spermanın suni tohumlamada yaygın şekilde kullanımını içeriyor. Türkiye hayvancılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip olan keçi yetiştiriciliğinde genetik özelliği yüksek bireylerden daha fazla yararlanabilmek ve üstün damızlık teke ihtiyacının yurt içinden karşılanması mümkün kılmayı hedefleyen proje ile hayvancılık ekonomisine de büyük katkı sağlanması bekleniyor.

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