Bursaspor'un test sonuçları negatif

TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bu sabah yapılan korona virüs testinin sonuçları belli oldu.

Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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