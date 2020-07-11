İznik'te tarihi türbeye spreyli saldırı

İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesi, sprey ile çirkin saldırıya uğradı.
İznik ilçesindeki, Beyler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simgelerinden biri haline gelen Osmanlı Beyi Orhan Bey´in torunu Afyon Sultan'un (Ahiveyn Sultan) türbesine, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbeyi anlatan tabelanın yazıları, sprey boya ile kapatılırken, aynı zamanda türbenin etrafındaki duvarlara da sprey ile yazılar yazılması tepki çekti.
Türbeye dua için gelen vatandaşlar şok yaşarken, duruma isyan etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-07-11 13:40:14
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