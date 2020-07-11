İznik'te tarihi türbeye spreyli saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik'te tarihi türbeye spreyli saldırı

DHA

İznik'te tarihi türbeye spreyli saldırı


İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesi, sprey ile çirkin saldırıya uğradı.
İznik ilçesindeki, Beyler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simgelerinden biri haline gelen Osmanlı Beyi Orhan Bey´in torunu Afyon Sultan'un (Ahiveyn Sultan) türbesine, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbeyi anlatan tabelanın yazıları, sprey boya ile kapatılırken, aynı zamanda türbenin etrafındaki duvarlara da sprey ile yazılar yazılması tepki çekti.
Türbeye dua için gelen vatandaşlar şok yaşarken, duruma isyan etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-07-11 13:40:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü
Şampiyonlar Yıldırım’da
YEREL HABERLER Şampiyonlar Yıldırım’da
Devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Bursa'da bin 800 yıllık türbeye çirkin saldırı 17.yüzyıldan bu yana İznik'te bulunan Afyon Sultan Türbesi'ni sprey boyayla boyadılar
YEREL HABERLER Bursa'da bin 800 yıllık türbeye çirkin ...
Fatih Sultan Mehmed’in babası Sultan 2. Murad’a Ayasofya müjdesi Ayasofya yıllar sonra aslına döndü, Fatih Sultan Mehmed’in babası, annesi, eşleri ve çocuklarının türbelerinin bulunduğu Bursa’daki Muradiye Külliyesi vatandaşlarla doldu Açılış saati olan sabah saat 09:00’da külliyeye ziyarete giden vatandaşlar hem dua etti hemde Sultan 2. Murat Han’a Ayasofya’nın yeniden ibadete açıldığı müjdesini verdi
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmed’in babası Sultan 2. Murad’a ...
Uslunmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık yaptı Anaokulu hırsızlığından tutuklandı, tahliye olunca yeniden anaokulu soydu Bursa’da anaokulların korkulu rüyası yakalandı
YEREL HABERLER Uslunmayan hırsız...Cezaevinden çıktı yine hırsızlık ...
Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı
YEREL HABERLER Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı
Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip
YEREL HABERLER Ayasofya'nın ahşap işlerine İnegöl talip
Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl’den
YEREL HABERLER Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl’den
Kavurucu sıcakta aşırı su içmek tehlikeli
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta aşırı su içmek tehlikeli
Milletvekili Refik Özen’den Srebrenitsa soykırımı açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Refik Özen’den Srebrenitsa soykırımı ...
İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve mobilyasını üretmeye talip
YEREL HABERLER İnegöllü iş insanları Ayasofya'nın halı ve ...
Binlerce dönüm soğan bedava dağıtıldı
YEREL HABERLER Binlerce dönüm soğan bedava dağıtıldı
Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
Yargıtay'dan 'pert araç' kararı Ağır hasarlı aracı satan şimdi yandı Hasarlı aracı satana kötü haber Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz: "Kanunda tüketicinin doğru bilgilendirilmesi esas alınmıştır" "Kişiden kişiye satışlara dikkat edilmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Yargıtay'dan 'pert araç' kararı Ağır hasarlı aracı ...
Nilüfer’de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz
YEREL HABERLER Nilüfer’de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz
(Özel) Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar Bu tünelden 7 defa geçenler hastalıklarından kurtulduğuna inanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Şifa bulmak için içi su dolu tünelden ...
(Özel) Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı Evin camını açık bırakan vatandaş döndüğünde şoka girdi
YEREL HABERLER (Özel) Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı Evin ...
Uludağ Üniversitesi 41 yeni öğretim elemanı alacak
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi 41 yeni öğretim elemanı alacak
Maske kullanırken cildinizi koruyun
YEREL HABERLER Maske kullanırken cildinizi koruyun
Gemlik sahillerinde maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapıldı
YEREL HABERLER Gemlik sahillerinde maske ve sosyal mesafe ...
Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda ...
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X