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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Bursaspor, yarın karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 18.30'da evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından paspress çalışmaları yapan oyuncular, idmanın son bölümde ise taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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