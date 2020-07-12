Bursa'da bir mahalleye karantina

Bursa Harmancık Kaymakamlığı, kırsal İshaklar Mahallesi'nin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.

Harmancık ilçesine bağlı kırsal İshaklar Mahallesi, artan korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Harmancık Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Harmancık ilçesi İshaklar Mahallesi'nde korona virüs (Covid19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren İshaklar Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

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