Bursa'da kamyonet, traktöre çarptı: 1 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü İsmail Tezcan (58) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İnegölOrtaköy yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e giden Barış Gümüştaş (30) yönetimindeki 16 KAS 28 plakalı kamyonet, önünde giderken, aniden tarla yoluna dönüş yapan İsmail Tezcan'ın kullandığı 16 LL 268 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, kamyonet de yoldan çıktı. Kazada traktör sürücüsü İsmail Tezcan, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Tezcan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-12 13:41:00



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