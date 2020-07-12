Başkan Aktaş’tan Türkiye şampiyonlarına madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş’tan Türkiye şampiyonlarına madalya

İHA

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ithafen 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate 'Kata' Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Başkan Aktaş’tan Türkiye şampiyonlarına madalya

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ithafen 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate ‘Kata’ Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate ‘Kata’ Şampiyonası sona erdi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 3 gün boyunca 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın kapanış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, spor yöneticileri ve sporcular katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvanın son gününde, sporcular tarafından hazırlanan gösteri izleyenlerden alkış aldı. Turnuvanın sonunda ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
“Çocuklar sporla beraber büyüsün”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinin ardından düzenlenen ilk ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni normal denen sürece uygun şekilde seyircisiz ve karşılıklı müsabaka olmayacak şekilde turnuvanın düzenlendiğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, turnuvaya 200 civarında sporcunun katılarak performans sergilediğini belirtti. Ev sahipliğinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a, federasyon yetkililerine ve hakemlere teşekkür eden Başkan Aktaş “Bu organizasyon 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ithafen yapıldı. O gün 251 şehidimiz ve 2 binden fazla gazimiz vardı. Maalesef Türkiye'nin okullarında okumuş birtakım kendini bilmezlerin karıştığı kalkışma, nihayetinde Allah'a hamdolsun bu milletin basiretiyle önlenmişti. Ülkemizde bir daha darbe konusu açılmamak üzere tarihin derinliklerine gömüldü. Bu milletin bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyeti bir kez daha ispatlandı. Bunlara istinaden organizasyonu yapmak istedik. Bursa olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyespor olarak tüm ilçelerimizde sporun tabana yayılması için alt yapıyı oluşturuyoruz. Tesisler açarak organizasyonlar düzenliyoruz. Yaz ve kış spor okulları ile amacımız, çocukların sporla beraber büyümesi, kabiliyetli oldukları spor dalında yetişmeleridir. Federasyonlarımızın ve belediyelerimizin destek ve katkıları önemli” dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri’nde yapılan ilk ulusal müsabakayı başarıyla sonlandırdıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Türkiye Karate Federasyonu’na katkılarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, turnuvanın 15 Temmuz’un milli birlik ve beraberlik ruhuna da vurgu yapması açısından önem taşıdığını belirtti.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, turnuvaya destek olan Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti. Yerel yönetimlerin destekleri olduğu zaman bu tür organizasyonların daha anlamlı olduğunu söyleyen Delihasan, pandemi sonrası ilk ulusal turnuvaya katılan sporculara ve hakemlere de emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü sokak ortasında öldürüldü
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü sokak ...
Genç Kızılay Bursa mutluluğu çadır kentin çocukları ile paylaştı
YEREL HABERLER Genç Kızılay Bursa mutluluğu çadır kentin çocukları ...
Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı
Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Esat Delihasan: "Normalleşme sürecinde ilk organizasyona imza atmak gurur verici" Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan: "8 kategorinin 8’inde de olimpiyatlara katılmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Esat Delihasan: "Normalleşme sürecinde ilk ...
Yeni aldığı motosikletiyle ters yöne girince ceza yedi
YEREL HABERLER Yeni aldığı motosikletiyle ters yöne girince ceza ...
Aydın'dan Ayasofya açıklaması
YEREL HABERLER Aydın'dan Ayasofya açıklaması
Bursa'da kamyonet, traktöre çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet, traktöre çarptı: 1 yaralı
Uludağ’da tabiat yürüyüşü
YEREL HABERLER Uludağ’da tabiat yürüyüşü
Bursalılar burada nefes alacak 42 bin dönüm ormanda 38 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Bursalılar burada nefes alacak 42 bin dönüm ormanda ...
Mysia Yolları’nda doğayla kucaklaştılar
YEREL HABERLER Mysia Yolları’nda doğayla kucaklaştılar
Kadınlar azmetti, 1,5 milyon metrekarelik boş arazi ayçiçek tarlasına döndü Korona virüs pandemisinde moral bulmak isteyen kadınlar, çalıştıkları fabrikanın boş arazilerini ekip biçerek verimli hale getirdi
YEREL HABERLER Kadınlar azmetti, 1,5 milyon metrekarelik boş arazi ...
Uzman onbaşıdan geriye bu acılı not kaldı
YEREL HABERLER Uzman onbaşıdan geriye bu acılı not kaldı
Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti
Bursa'da bir mahalleye karantina
YEREL HABERLER Bursa'da bir mahalleye karantina
Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü "asli kusurlu" bulundu 1 buçuk yaşındaki Ebrar'ın ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olan sürücü asli kusurlu bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü "asli ...
Minik Gökalp'in tedavisinin 2,5 ay içinde yapılması gerekiyor
YEREL HABERLER Minik Gökalp'in tedavisinin 2,5 ay içinde yapılması ...
Eski futbolcu "Oğlumu öldürmedim" diyerek tahliyesini istedi, mahkeme reddetti Bursa'da oğlunu öldürmekle suçlanan eski futbolcudan tahliye dilekçesi
YEREL HABERLER Eski futbolcu "Oğlumu öldürmedim" diyerek tahliyesini ...
Mysia Yolları’nda doğayla kucaklaştılar
YEREL HABERLER Mysia Yolları’nda doğayla kucaklaştılar
Bursa'da uzman onbaşı sosyal medyaya not bıraktıktan sonra evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da uzman onbaşı sosyal medyaya not bıraktıktan ...
Stresle mücadelede etkili olan besinler
YEREL HABERLER Stresle mücadelede etkili olan besinler
Frutti Extra Bursaspor, Ender Arslan ile uzattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Ender Arslan ile uzattı
18 ayda bitecek daireler 3 yıldır tamamlanamayınca hak sahipleri isyan etti
YEREL HABERLER 18 ayda bitecek daireler 3 yıldır tamamlanamayınca ...
Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı Bursa’da hareketli dakikalar
YEREL HABERLER Hırsızlık yaparken yakalandı, 'virüs var' diyerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X